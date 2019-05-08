Прокуратура подозревает экс-директора библиотеки ТУ в сексуальном преступлении

Пресс-секретарь прокуратуры Каури Синкевичус пояснил, что Халлика подозревают на основании статьи 143. Она рассматривает принуждение к половому акту или другому действию сексуального характера. "Подозрение предъявлено по двум эпизодам", — подтвердил он.

Когда от суда можно ожидать решения относительно подозрения Халлика, Синкевичус не смог уточнить. "Иногда в ходе следствия может выясниться, что что-то еще нужно перепроверить, и, таким образом, невозможно сказать, когда подозрение начнут обсуждать в суде", — сказал он.

Уволенный в августе 2018 года Халлик сначала остался без компенсации от Тартуского университета в 118 000 евро, после чего экс-директор пошел в комиссию по трудовым спорам. Комиссия по трудовым спорам решила, что университет должен выплатить компенсацию Халлику, но университет обжаловал решение. "Сейчас еще не поступало решения относительно обжалования", — сказала руководитель по коммуникации Тартуского университета Кристина Курм.