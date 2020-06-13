Прокуратура обнародует видеозаписи стрельбы в Лихула на судебном заседании

"Я смотрел видеозаписи, которые доступны с этого происшествия", — сообщил министр внутренних дел на пресс-конференции правительства. "Я скажу вам честно — любые соболезнования, мягко говоря, слабы", — сказал Хельме, что на видеозаписях видно, как ужасна вся эта история. "Действительно — слова просто бессильны", — заявил Хельме.

Он сообщил, что посоветовал показать какие-то фрагменты этих записей и общественности, чтобы люди ощутили, какие страшные вещи могут случаться в обществе, если в процессе ходатайства об оружии не заполнены определенные пробелы.

Пресс-секретарь Ляэнеской прокуратуры Лийви Рейнхольд сказала Delfi, что доказательства по уголовному делу, в том числе видеокадры, обнародуют только на судебном заседании. "Во время текущего следствия мы публикацию таких материалов в СМИ возможной не считаем", — пояснила Рейнхольд.

Какая часть событий попала на видеозапись и какие кадры мог видеть Хельме, Рейнхольд не уточнила.

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