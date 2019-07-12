12.07.2019, 13:45

Прокуратура о смерти шестилетнего мальчика в Хальяла: нет оснований говорить о насилии или халатности


rus.delfi.ee
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Прокуратура о смерти шестилетнего мальчика в Хальяла: нет оснований говорить о насилии или халатности
Foto: Jaanus Lensment

Во вторник в деревне Хальяла в Ляэне-Вирумаа в результате удушья умер шестилетний мальчик. Прокуратура подтверждает, что мать и отчим мальчика в случившемся не виноваты.

Представитель прокуратуры Елена Филиппова сообщила, что предварительные результаты судебно-медицинской экспертизы не выявили оснований для утверждения, что смерть ребенка наступила в результате насильственных действий. ”Другие собранные в ходе расследования улики также не дают оснований подозревать наличие насильственных действий или халатного отношения к ребенку”, — добавила она.

Прокуратура выражает близким погибшего соболезнования и готова предложить всестороннюю поддержку и помощь.

По сообщению полиции, во вторник между 11 и 12 часами в многоквартирном доме на улице Таллинна теэ в Хальяла было найдено тело шестилетнего мальчика. Причиной смерти предположительно является удушье. С места происшествия для проведения допроса были доставлены в полицию мать и отчим ребенка. По словам родного отца мальчика Яанно, его в помещение не пустили.

Непосредственно после обнаружения тела Яанно обратился в прессу и рассказал свою версию того, что происходило в доме, где жил его сын. Местные же чиновники его обвинения отрицают.

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