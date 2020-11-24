24.11.2020, 11:50

Прокуратура не видит преступления в деятельности Майлис Репс. Полиция начала делопроизводство о проступке

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Mailis Reps ütleb, et ministrina on ta väga ettevaatlik, viisakalt öeldes väga vastu sellele, et isegi arutataks õppemaksu kehtestamist. Avaliku finantseerimise surve väheneb sellega kohe ja asendub erasektori ehk inimese enda rahakotiga.
Mailis Reps ütleb, et ministrina on ta väga ettevaatlik, viisakalt öeldes väga vastu sellele, et isegi arutataks õppemaksu kehtestamist. Avaliku finantseerimise surve väheneb sellega kohe ja asendub erasektori ehk inimese enda rahakotiga.Foto: Andres Putting

По оценке прокуратуры, ни бывший министр образования Майлис Репс, ни журналисты Õhtuleht не совершили ничего криминального. Полиция же начала в отношении Репс делопроизводство о проступке на основании статьи Антикоррупционного закона.

Для выяснения обстоятельств возможного нарушения Репс полиция начала делопроизводство о проступке по статье Антикоррупционного закона, которая рассматривает коррупционное использование общественного средства. Делопроизводство проводит бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.

Прокуратура, ознакомившись с опубликованным на прошлой неделе касающимся Майлис Репс материалом, посчитала, что указаний на возможное преступление нет.

Прокуратура также оценила деятельность журналистов Õhtuleht при сборе данных об использовании служебного автомобиля Министерства образования и науки и посчитала, что журналисты, делая свою работу, не осуществляли частную слежку, которая рассматривается как преступление.

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Согласно Пенитенциарному кодексу, частная слежка — это наблюдение за каким-либо конкретным человеком и сбор данных о нем без правового основания. В данном случае, по оценке прокуратуры, целью работы журналистов было собрать данные об использовании находящегося в распоряжении министерства автомобиля. Поскольку целью журналистов было собрать данные об использовании принадлежащего государству имущества, а не о конкретном человеке, по оценке прокуратуры, в понимании Пенитенциарного кодекса речь не идет о частной слежке.

Госпрокурор Таави Перн пояснил, что прокуратура дала оценку конкретной ситуации. "Статья, которая запрещает частную слежку, предназначена защищать право людей на приватность. Мы ценим желание и смелость журналистов обращать внимание на проблемные места общества, но все-таки считаем необходимым подчеркнуть, что журналистские эксперименты и работа журналистов-расследователей тоже должны соответствовать закону. Здесь его не нарушили", — добавил прокурор Перн.

Напомним, что неделю назад издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.

20 ноября Репс подала в отставку.

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