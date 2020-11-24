Прокуратура не видит преступления в деятельности Майлис Репс. Полиция начала делопроизводство о проступке

Для выяснения обстоятельств возможного нарушения Репс полиция начала делопроизводство о проступке по статье Антикоррупционного закона, которая рассматривает коррупционное использование общественного средства. Делопроизводство проводит бюро по борьбе с коррупционными преступлениями Центральной криминальной полиции.

Прокуратура, ознакомившись с опубликованным на прошлой неделе касающимся Майлис Репс материалом, посчитала, что указаний на возможное преступление нет.

Прокуратура также оценила деятельность журналистов Õhtuleht при сборе данных об использовании служебного автомобиля Министерства образования и науки и посчитала, что журналисты, делая свою работу, не осуществляли частную слежку, которая рассматривается как преступление.

Согласно Пенитенциарному кодексу, частная слежка — это наблюдение за каким-либо конкретным человеком и сбор данных о нем без правового основания. В данном случае, по оценке прокуратуры, целью работы журналистов было собрать данные об использовании находящегося в распоряжении министерства автомобиля. Поскольку целью журналистов было собрать данные об использовании принадлежащего государству имущества, а не о конкретном человеке, по оценке прокуратуры, в понимании Пенитенциарного кодекса речь не идет о частной слежке.

Госпрокурор Таави Перн пояснил, что прокуратура дала оценку конкретной ситуации. "Статья, которая запрещает частную слежку, предназначена защищать право людей на приватность. Мы ценим желание и смелость журналистов обращать внимание на проблемные места общества, но все-таки считаем необходимым подчеркнуть, что журналистские эксперименты и работа журналистов-расследователей тоже должны соответствовать закону. Здесь его не нарушили", — добавил прокурор Перн.

Напомним, что неделю назад издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.