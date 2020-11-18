Прокуратура не решила, будет ли возбуждать против Репс уголовное дело

Пресс-секретарь Госпрокуратуры Каарел Каллас сказал, что ведомство в курсе опубликованной информации. "Решение о том, есть ли здесь основание для возбуждения уголовного дела мы примем после анализа всех обстоятельств", - добавил он.

По мнению Госконтроля Эстонии, при использовании общественных средств нужно по возможности разделять служебные и частные дела, чтобы не было повода упрекать министров в использовании вверенного им имущества за деньги налогоплательщиков в личных интересах.

Пресс-секретарь Госконтроля Прийт Симсон, комментируя случай с Майлис Репс, отметил, что у министров есть право персонального использования машины, но как правило в личных целях служебный автомобиль иcпользовать нельзя.

"Частные поездки можно совершать в разумных пределах, если за это заплачено как за особую льготу. Но это не делает служебный автомобиль личным", — пояснил Симсон.

Он подчеркнул, что помимо машины у министров в распоряжении имеется также другое общественное имущество и административный ресурс, поэтому министрам важно быть очень внимательными при их использовании.

"При использовании общественного имущества нужно раздель должностные и личные дела, чтобы не было причины упрекать министров в ипользовании общественных средств в личных целях. Для избежания подобных проблем, правильно будет самому оплачивать расходы, связанные с выполнением личных дел", — сказал Симсон.

Вчера издание Õhtuleht написало, что министр образования и науки Майлис Репс ненадлежащим образом использует имущество и рабочую силу министерства, позволяя министерскому водителю возить своих детей. Бывший водитель Министерства образования рассказал изданию, что возил детей министра образования Майлис Репс больше, чем ее саму.