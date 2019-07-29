Прокуратура направит обвинительный акт в отношении Марти Куузика в суд

Сколько именно времени уйдет на составление акта, Филиппова сказать не смогла.

Сам Куузик обвинения в семейном насилии отрицает.

Политик Консервативной народной партии (EKRE) Марти Куузик с 29 по 30 апреля занимал пост министра внешней торговли и информационных технологий. Незадолго до того, как правительство Юри Ратаса принесло присягу, издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, который заявил о своей невиновности, но под огнем поднявшейся критики подал в отставку. 29 апреля полиция возбудило уголовное дело для проверки этих утверждений.