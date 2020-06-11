Прокуратура начала уголовное делопроизводство для проверки происхождения пожертвования Центристской партии

Уголовное делопроизводство начато, чтобы расследовать, сделала ли Яна-Хелен Юхасте осознанно Центристской партии запрещенное пожертвование. По первоначальным данным, касающаяся Юхасте информация — в том числе информация о ее официальных доходах — дает причину сомневаться в происхождении денег. Только в уголовном делопроизводстве можно выяснить, пожертвовала ли Юхасте Центристской партии свои или еще чьи-то деньги и каково точное происхождение денег.

Подозрение никому не предъявлено. В уголовном делопроизводстве проверят, пожертвовала ли Юхасте осознанно Центристской партии деньги кого-то другого. Если в ходе следствия выяснится, что это было так, следователям придется выяснить и то, знала ли партия о реальном происхождении денег и есть ли основание подозревать партию в преступлении — получении запрещенного пожертвования.

Делопроизводство ведет Центральная криминальная полиция под руководством Госпрокуратуры.

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