04.09.2019, 17:32

Прокуратура криминала не увидела. Теперь случаем перфоманса с обнаженкой займется полиция

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Каролийна Васли
Каролийна Васли
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Прокуратура криминала не увидела. Теперь случаем перфоманса с обнаженкой займется полиция
Eiliki Pukk

Прокуратура приняла решение, в скандальном перфомансе, когда в Пярну художница Маре Тралла обнажилась на выставке, нет ничего криминального. Теперь свое производство о проступке начала полиция. Если выяснят, что в действиях женщины имело место нарушение закона, ей выпишут штраф.

В конце июня на открытии выставки ”Naine ja naine” (”Женщина и женщина”) в Пярну произошел невероятный инцидент: в конце своей речи художник, феминистка и ЛГБТ-активистка Маре Тралла сняла с себя платье и осталась в чем мать родила. Таким образом женщина выразила свой протест против работ художника Марко Мяэтамма. По мнению феминистки, в его работах сквозит насилие в изображении женского тела.

В ходе перформанса Тралла покрыла работы Маэтамма простынями с антисексистскими лозунгами, а на двери выставочного зала с его картинами повесила большой кусок ткани, на котором написала ”Никакое ”но” не может являться оправданием сексизму”.

На фотографиях данной акции видно, что на месте ее проведения присутствовали дети. Один из граждан обратился в прокуратуру с требованием проверить, не содержатся ли в действиях Тралла признаки преступления, и сослался в своем заявлении на статью о сексуальном совращении.

Прокуратура не стала возбуждать по заявлению уголовного дела. Окружной прокурор Мерри Тийтус сообщила Delfi, что поведение художницы не может рассматриваться как сексуальное совращение. Для того, чтобы в действиях художницы был состав преступления, они должны быть совершены именно с целью совращения. "Хождение в обнаженном виде, в том числе в присутствии детей, не является сексуальным действием. Перфоманс был направлен против тематики выставки, и это не может быть преступлением".

Однако податель жалобы не успокоился и обратился с тем же заявлением в полицию, чтобы она выяснила, может ли считаться перфоманс проступком.

Следователь Пярнуского отделения полиции Анне Эннок подтвердила, что полиция получила соответствующее заявление. "Возбудили для выяснения обстоятельств производство о проступке", — сообщила она. По мнению заявителя, художница нарушила правила поведения в общественном месте. В законе говорится, что в общественном месте запрещено вести себя нарушающим покой других лиц образом, в том числе — находиться в обнаженном виде, если это существенно мешает другим лицам целенаправленно использовать данное место.

Фотографии с выставки можно посмотреть здесь.

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