Прокуратура ходатайствует об аресте Хиллара Тедера и Керсти Крахт

Оба вчера были задержаны в качестве подозреваемых по делу о коррупции Porto Franco. Подозрение предъявлено также генеральному секретарю Центристской партии Михаилу Корбу.

Тедер и Корб подозреваются в торговле влиянием. Согласно подозрению, Тедер и Корб договорились о пожертвовании Центристской партии в размере до миллиона евро до местных выборов (пройдут 17 октября 2021 года). В ответ на это связанная с Тедером фирма Porto Franco должна была получить право на строительство выезда из парковки на принадлежащей городу земле. Подозрение в торговле влиянием как юридическое лицо получила и Центристская партия.

Также согласно подозрению, Хиллар Тедер договорился о взятке Керсти Крахт за то, что она использует свое служебное положение и обеспечит выгодные для Porto Franco решения по части использования помощи от Kredex. Дача взятки не состоялась, поскольку Тедер и Крахт были задержаны сотрудниками КаПо.

Также Керсти Крахт и Хиллар Тедер подозреваются в заключении договоренности об отмывании денег с целью сокрытия взятки.

Кроме того, подозрение предъявлено двум предпринимателям, имена которых пока не разглашаются.

Коррупционный скандал привел к отставке премьер-министра Юри Ратаса.

Все подробности отставки Юри Ратаса с поста премьер-министра Эстонии — ЗДЕСЬ.