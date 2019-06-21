21.06.2019, 22:00

Прокуратура готова отправить уголовное дело Марти Куузика в суд


rus.delfi.ee
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Marti Kuusik
Marti KuusikFoto: Ilmar Saabas

Вируская окружная прокуратура закончила досудебное производство по уголовному делу, в рамках которого бывшему министру внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузику предъявлено подозрение в физическом насилии, пишет rus.err.ee.

Прокуратура передала материалы дела на ознакомление адвокату, у которого есть десять дней для подачи ходатайства, сказала ERR пресс-секретарь окружной прокуратуры Елена Филиппова.

После того, как адвокат ознакомится с делом, прокуратура направит уголовное дело в суд.

Политик Консервативной народной партии (EKRE) Марти Куузик с 29 по 30 апреля занимал пост министра внешней торговли и информационных технологий. Незадолго до того, как правительство Юри Ратаса принесло присягу, издание Eesti Ekspress сообщило о подозрениях в семейном насилии в отношении министра внешней торговли и инфотехнологий Марти Куузика, который заявил о своей невиновности, но под огнем поднявшейся критики подал в отставку. 29 апреля полиция возбудило уголовное дело для проверки этих утверждений.

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