Прокремлевское движение виртуально вернуло Бронзового солдата на Тынисмяги
Продюсерский центр ”Сеть” создал цифровую копию памятника, именуемого в народе Бронзовый солдат, с привязкой к геотегу на площади Тынисмяги в Таллинне, пишет сайт Propastop.
Продюсерский центр ”Сеть” создал цифровую копию памятника, именуемого в народе Бронзовый солдат, с привязкой к геотегу на площади Тынисмяги в Таллинне, пишет сайт Propastop.
Как сообщает сайт, организатором акции является Глеб Крайник, руководитель ивановского отделения прокремлевского молодежного движения ”Наши”.
Цифровая версия Бронзового солдата доступна c 11 сентября в бесплатном мобильном приложении ”CyberHistory”.
Авторы проекта планируют создать целый ряд 3D-моделей, посвященных снесенным советским памятникам в Польше и на Украине.
Бронзовый солдат (эст. Pronkssõdur) — неофициальное название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, ставшее общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное кладбище и связанными с этим событиями апреля 2007 года.
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