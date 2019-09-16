Прокремлевское движение виртуально вернуло Бронзового солдата на Тынисмяги

Как сообщает сайт, организатором акции является Глеб Крайник, руководитель ивановского отделения прокремлевского молодежного движения ”Наши”.

Цифровая версия Бронзового солдата доступна c 11 сентября в бесплатном мобильном приложении ”CyberHistory”.

Авторы проекта планируют создать целый ряд 3D-моделей, посвященных снесенным советским памятникам в Польше и на Украине.

Бронзовый солдат (эст. Pronkssõdur) — неофициальное название памятника советским воинам, павшим в Великой Отечественной войне, ставшее общеупотребительным в связи с кампанией по его переносу из центра Таллина на Военное кладбище и связанными с этим событиями апреля 2007 года.