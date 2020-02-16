Проклятие панельных домов: только лишь замена проводки может потребовать капитального ремонта

Замена электропроводки в старых панельных домах является более длительной работой, чем это может показаться на первый взгляд, потому что обычно приходится старую проводку просто отсоединять и по всей квартире фрезеровать пазы для новой проводки, пишет начальник эксплуатационного отдела фирмы Pindi Kinnisvarahaldus Реймо Розе.
"Прежде всего, к проводке в панельных домах не так просто добраться: она может быть непосредственно в панелях или между ними. Часто старая проводка просто отсоединяется, а для прокладки новой сверлят пазы, делаются отверстия для выключателей. А это означает, что после таких работ требуется заново штукатурить стены и потолки, красить, клеить обои и делать большую уборку", — поясняет Розе.
"Замена проводки — дело хлопотное, но при использовании мало-мальски мощных электроприборов рекомендую отсоединить алюминиевую проводку. Безопасность бесценна", — призвал Розе.
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