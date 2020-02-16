Проклятие панельных домов: только лишь замена проводки может потребовать капитального ремонта

"Прежде всего, к проводке в панельных домах не так просто добраться: она может быть непосредственно в панелях или между ними. Часто старая проводка просто отсоединяется, а для прокладки новой сверлят пазы, делаются отверстия для выключателей. А это означает, что после таких работ требуется заново штукатурить стены и потолки, красить, клеить обои и делать большую уборку", — поясняет Розе.

"Замена проводки — дело хлопотное, но при использовании мало-мальски мощных электроприборов рекомендую отсоединить алюминиевую проводку. Безопасность бесценна", — призвал Розе.