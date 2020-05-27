Прокат электросамокатов впервые распространится и на район Кристийне

Старейшина Кристийне Яанус Рийбе отметил, что уже в прошлом году было заметно, насколько востребована данная услуга. ”Интерес к электросамокатам был высок, и я рад, что отныне прокат доступен и в нашей части города. Советуем пользователям быть крайне внимательными и осторожными по отношению как к себе самим, так и к другим участникам дорожного движения. Всегда следует выбирать безопасную скорость и траекторию, использовать для передвижения велодорожки или тротуары. Согласно нынешним планам, прокат будет работать до конца ноября, разрешенная максимальная скорость составляет 20 км/ч”, — подчеркнул Рийбе.

Руководитель эстонского подразделения по прокату самокатов фирмы Bolt Томас Таммус отметил, что расширение сервиса проката в Таллинне является одним из стратегических планов. ”Нам очень приятно сотрудничать с управой Кристийне и сделать нашу услугу доступной для всех жителей района! Мы многому научились за прошлый сезон и знаем, что в этом году сможем гарантировать клиентам её высокое качество”, — добавил Таммус.

Между управой Кристийне и фирмой Bolt Operation OÜ был заключен договор об аренде принадлежащих городу строений по адресам ул.Эндла, 45 (ТЦ Kristiine keskus) и ул.Нымме теэ, 23а (магазин Nõmme Maxima) для осуществления проката электросамокатов. Договор заключен на срок с 26.05.2020 по 29.11.2020.

Пункты проката в Кристийне будут также располагаться на нескольких частных территориях:

1. Штаб-квартира Telia (Мустамяэ теэ, 3)

2. Гипермаркет Sõpruse RIMI (б.Сыпрузе, 174)

3. Новое высотное здание TORN (ул.Сеэби, 1)

4. Спортивный клуб Golden Club в Тонди (ул.Сыякоооли, 10)

5. ТЦ Tondi Selver (А.Х.Таммсааре теэ, 62)

6. Бюро Департамента полиции и погранохраны (А.Х.Таммсааре теэ, 47)

7. Новое здание Управы Кристийне (ул.Металли, 5).

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