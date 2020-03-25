Производитель электроники Incap приглашает молодежь претендовать на получение стипендии

По словам Грега Грейса — руководителя находящегося в Курессааре завода Incap — стипендия была создана с целью как признать молодежь, уже обучающуюся инженерной специальности, так и способствовать росту резерва в этой сфере. ”Хотя производство как на нашем заводе в Сааремаа, так и в других странах по большей части автоматизировано, мы по-прежнему нуждаемся в инженерах, которые были бы способны настраивать робототехнику и приспосабливать ее в соответствии с проектами”, — пояснил Грейс.

Для мотивации молодежи Incap в сотрудничестве с TalTech и волостью Сааремаа предлагает стипендию размером 2250 евро, которая однократно выплачивается студенту. На эти стипендию могут претендовать студенты TalTech, которые обучаются на бакалавриате инженерного факультета по программе электроэнергетика и мехатроника, а также которые справляются с предусмотренной учебной нагрузкой и имеют хорошие оценки. Также предприятие оценивает активность молодых людей и страсть к выбранной специальности.

Молодежь может претендовать на получение стипендии до 12 апреля, результаты конкурса будут провозглашены не позднее 15 мая. Праздничное вручение стипендии состоится 27 мая во второй половине дня в актовом зале TalTech. Более точную информацию кандидаты смогут найти на домашней странице TalTech в разделе Фонда развития среди описания весенних стипендий этого года.