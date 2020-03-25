25.03.2020, 08:39

Производитель электроники Incap приглашает молодежь претендовать на получение стипендии


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Производитель электроники Incap приглашает молодежь претендовать на получение стипендии
Foto: Incap

Предприятие Incap — крупнейший электронный завод и производитель высококачественной электроники на Сааремаа — вместе с Таллиннским Техническим Университетом приглашает студентов, обучающихся инженерной специальности, претендовать на фирменную стипендию размером в несколько тысяч евро.

По словам Грега Грейса — руководителя находящегося в Курессааре завода Incap — стипендия была создана с целью как признать молодежь, уже обучающуюся инженерной специальности, так и способствовать росту резерва в этой сфере. ”Хотя производство как на нашем заводе в Сааремаа, так и в других странах по большей части автоматизировано, мы по-прежнему нуждаемся в инженерах, которые были бы способны настраивать робототехнику и приспосабливать ее в соответствии с проектами”, — пояснил Грейс.

Для мотивации молодежи Incap в сотрудничестве с TalTech и волостью Сааремаа предлагает стипендию размером 2250 евро, которая однократно выплачивается студенту. На эти стипендию могут претендовать студенты TalTech, которые обучаются на бакалавриате инженерного факультета по программе электроэнергетика и мехатроника, а также которые справляются с предусмотренной учебной нагрузкой и имеют хорошие оценки. Также предприятие оценивает активность молодых людей и страсть к выбранной специальности.

Молодежь может претендовать на получение стипендии до 12 апреля, результаты конкурса будут провозглашены не позднее 15 мая. Праздничное вручение стипендии состоится 27 мая во второй половине дня в актовом зале TalTech. Более точную информацию кандидаты смогут найти на домашней странице TalTech в разделе Фонда развития среди описания весенних стипендий этого года.

Международный производитель электроники Incap с помощью современных технологий изготавливает качественное электронное оборудование. Производства группы размещаются как в Курессааре на Сааремаа, так и в Индии, Великобритании и Словакии. Также часть команды корпорации работает в Хельсинки и Гонконге. После приобретения в январе новых заводов группа Incap предоставляет работу примерно 1300 работникам, а оборот предприятия в прошлом году до расширения составил 71 млн евро.

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