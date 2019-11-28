"Прогулка со светоотражателем" сделала видимыми более 10 000 человек

Помощник полицейского Катре Пылдмаа, которая провела это мероприятие, рассказала, что осведомленность людей о необходимости светоотражателя в основном является хорошей, однако, к сожалению, случаются и такие ситуации, когда светоотражатель, например, теряется и приобретение нового светоотражателя затем вовсе забывается. Она добавила, что каждому человеку следовало бы осознать, что светоотражатель — это самое дешевое страхование жизни и он, несмотря на свои маленькие размеры, может в какой-нибудь ситуации оказаться просто спасителем.

Катре Пылдмаа, которая провела "Прогулку со светоотражателем" возле одного из детских садов Таллинна, сказала, что у большинства детей есть светоотражатели либо есть светоотражательные элементы на одежде. „A ситуация с заметностью родителей тех самых детей является в некоторой степени более плачевной. Когда мы интересовались, почему они не носят в темное время отражатель, то преимущественно звучало в ответ, что ездят только на машине и поэтому и не считают светоотражатель необходимой вещью”, − отметила помощник полицейского. Она добавила, что на самом деле это убеждение является ложным и один светоотражатель должен быть прикреплен к краю одежды у каждого человека, потому что никогда не знаешь, когда водителю автомобиля придется стать пешеходом.