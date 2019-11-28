28.11.2019, 20:10

"Прогулка со светоотражателем" сделала видимыми более 10 000 человек


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Helkuritest maanteel
Helkuritest maanteelFoto: Andres Putting

В день гражданина, 26 ноября, помощники полицейских провели совместно с хорошими партнерами по сотрудничеству по всей Эстонии акцию “Подружись со светоотражателем“ („Helkuriga sõbraks“). В ходе акции помощники полицейских призвали активных людей внести свой вклад в то, чтобы сделать жителей своего города или района видимыми. В этот вечер заметными по всей Эстонии стали более 10 000 человек, двигавшихся до сих пор в темноте.

Помощник полицейского Катре Пылдмаа, которая провела это мероприятие, рассказала, что осведомленность людей о необходимости светоотражателя в основном является хорошей, однако, к сожалению, случаются и такие ситуации, когда светоотражатель, например, теряется и приобретение нового светоотражателя затем вовсе забывается. Она добавила, что каждому человеку следовало бы осознать, что светоотражатель — это самое дешевое страхование жизни и он, несмотря на свои маленькие размеры, может в какой-нибудь ситуации оказаться просто спасителем.

Катре Пылдмаа, которая провела "Прогулку со светоотражателем" возле одного из детских садов Таллинна, сказала, что у большинства детей есть светоотражатели либо есть светоотражательные элементы на одежде. „A ситуация с заметностью родителей тех самых детей является в некоторой степени более плачевной. Когда мы интересовались, почему они не носят в темное время отражатель, то преимущественно звучало в ответ, что ездят только на машине и поэтому и не считают светоотражатель необходимой вещью”, − отметила помощник полицейского. Она добавила, что на самом деле это убеждение является ложным и один светоотражатель должен быть прикреплен к краю одежды у каждого человека, потому что никогда не знаешь, когда водителю автомобиля придется стать пешеходом.

Помощников полицейских и полицейских, которые провели акцию в различных частях Эстонии, озаботило, что достаточно много людей считает светоотражатель как бы неприглядным аксессуаром, который якобы не сочетается с внешностью и пониманием моды. „На самом деле очень многие предприятия и организации, производящие светоотражатели, уже годами шли по тому пути, что по своему внешнему виду светоотражатель может быть очень даже модной деталью, которая существенным образом придает внешности яркость и тем самым повышает и безопасность человека, а также делает его заметным”, − пояснила Пылдмаа.

По словам Пылдмаа, организаторам было приятно видеть, что многие люди участвовали в прогулке со светоотражателем всей семьей и в различных местах Эстонии выходили из дома молодые и пожилые, мужчины и женщины. „И все это совершенно бескорыстно для того, чтобы помочь другим людям. Это признак сильной общины, чистая радость”, − сказала Пылдмаа.

Итоги:

в Северной Эстонии было 30 мест сбора, участвовало более 500 человек, 4000 пешеходов сделали видимыми;

в Южной Эстонии было 36 мест сбора, участвовало 913 человек, 1773 пешеходов сделали видимыми;

в Западной Эстонии было 60 мест сбора, участвовало 1274 человек, 2836 пешеходов сделали видимыми;

в Восточной Эстонии было 8 мест сбора, участвовало 180 человек, 1750 пешеходов сделали видимыми.

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