"Прогулка со светоотражателем" сделала видимыми более 10 000 человек

Помощников полицейских и полицейских, которые провели акцию в различных частях Эстонии, озаботило, что достаточно много людей считает светоотражатель как бы неприглядным аксессуаром, который якобы не сочетается с внешностью и пониманием моды. „На самом деле очень многие предприятия и организации, производящие светоотражатели, уже годами шли по тому пути, что по своему внешнему виду светоотражатель может быть очень даже модной деталью, которая существенным образом придает внешности яркость и тем самым повышает и безопасность человека, а также делает его заметным”, − пояснила Пылдмаа.
По словам Пылдмаа, организаторам было приятно видеть, что многие люди участвовали в прогулке со светоотражателем всей семьей и в различных местах Эстонии выходили из дома молодые и пожилые, мужчины и женщины. „И все это совершенно бескорыстно для того, чтобы помочь другим людям. Это признак сильной общины, чистая радость”, − сказала Пылдмаа.
Итоги:
в Северной Эстонии было 30 мест сбора, участвовало более 500 человек, 4000 пешеходов сделали видимыми;
в Южной Эстонии было 36 мест сбора, участвовало 913 человек, 1773 пешеходов сделали видимыми;
в Западной Эстонии было 60 мест сбора, участвовало 1274 человек, 2836 пешеходов сделали видимыми;
в Восточной Эстонии было 8 мест сбора, участвовало 180 человек, 1750 пешеходов сделали видимыми.
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