Программа развития Минобороны: много нового вооружения и 230 млн евро на боеприпасы

По словам министра обороны Юри Луйка, программа развития сфокусирована на реальной комплектации боевых подразделений Сил обороны и Кайтселийта, которые в случае достоверного раннего предупреждения способны отреагировать на угрозу в кратчайшие сроки и с помощью союзников.

”Помимо разведки и раннего предупреждения, значительное внимание будет уделено средствам связи различного уровня, в которые в течение четырех лет будет инвестировано более 200 миллионов евро”, — отметил Луйк.

Он добавил, что в 2024 году Силы обороны Эстонии будут оснащены современными системами связи и управления, а также новейшими противотанковыми системами, в состав 1-ой пехотной бригады войдут три бронебатальона, а 2-ая пехотная бригада будет формироваться быстрее и станет более мобильной.

”Важное ключевое слово — вооружение”, — сказал Луйк. В ближайшие четыре года будет получено новое ручное огнестрельное оружие, пулемёты, снайперские винтовки, противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, а также на вооружение будут приняты самоходные артиллерийские установки.

Полностью оснащены будут тыловые батальоны, пионерские батальоны, батальоны логистики, рота военной полиции, шесть дополнительных рот сухопутной обороны, а также Киберкомандование, которое является новым родом войск.