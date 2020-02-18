18.02.2020, 18:34

Программа развития Минобороны: много нового вооружения и 230 млн евро на боеприпасы

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Kevadtorm 2019, linnalahingud Sillamäel
Õppuse "Kevadtorm 2019" linnalahingud Sillamäel.Foto: Tiit Blaat

Министр обороны Юри Луйк утвердил новую программу развития Министерства обороны на 2021–2024 годы, согласно которой предусматривается значительное увеличение инвестиций в развитие ситуационной осведомленности и возможностей связи, а также в развитие подразделений.

По словам министра обороны Юри Луйка, программа развития сфокусирована на реальной комплектации боевых подразделений Сил обороны и Кайтселийта, которые в случае достоверного раннего предупреждения способны отреагировать на угрозу в кратчайшие сроки и с помощью союзников.

”Помимо разведки и раннего предупреждения, значительное внимание будет уделено средствам связи различного уровня, в которые в течение четырех лет будет инвестировано более 200 миллионов евро”, — отметил Луйк.

Он добавил, что в 2024 году Силы обороны Эстонии будут оснащены современными системами связи и управления, а также новейшими противотанковыми системами, в состав 1-ой пехотной бригады войдут три бронебатальона, а 2-ая пехотная бригада будет формироваться быстрее и станет более мобильной.

”Важное ключевое слово — вооружение”, — сказал Луйк. В ближайшие четыре года будет получено новое ручное огнестрельное оружие, пулемёты, снайперские винтовки, противотанковые ракетные комплексы и противотанковые гранатометы, а также на вооружение будут приняты самоходные артиллерийские установки.

Полностью оснащены будут тыловые батальоны, пионерские батальоны, батальоны логистики, рота военной полиции, шесть дополнительных рот сухопутной обороны, а также Киберкомандование, которое является новым родом войск.

Крупными проектами инфраструктуры станут строительство Центра военной медицины и медицины катастроф в Тарту, военного училища и появление новой инфраструктуры штабных, учебных, медицинских, водолазных, складских и ремонтных подразделений в Минной гавани.

”В развитии военного потенциала ключевую роль играют люди, — отметил Луйк, — мы стараемся поддерживать конкурентоспособный и мотивирующий уровень заработной платы для военнослужащих действительной службы”, — сказал он. Количество призывников увеличится: согласно расчетам, в 2024 году их будет 3800.

На 2021-2024 годы запланировано увеличение запасов боеприпасов на общую сумму 232 млн евро за счет средств Программы оборонных инвестиций и помощи Соединенных Штатов.

В настоящее время готовится десятилетняя программа развития, в которой излагается долгосрочная концепция государственной обороны.

Программа развития сферы управления Министерства обороны на 2021–2024 годы описывает цели развития военной обороны государства и ресурсы, необходимые для их достижения, которые выделяются исходя из Программы развития государственной обороны на 2017–2026 годы, военных рекомендаций командующего Силами обороны и целей военного потенциала НАТО.

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