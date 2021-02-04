04.02.2021, 22:20

Программа обучения директоров школ культуре управления расширяется за пределы Таллинна


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Программа обучения директоров школ культуре управления расширяется за пределы Таллинна
Сирет ПаасмяэЧастный архив

Программа стажировки для руководителей сферы образования, которую в прошлом году запустили Heateo Haridusfond и Таллиннский департамент образования в сотрудничестве с Fontes, набрала второй поток.

Речь идет об уникальной программе развития, в рамках которой руководители школ проходят стажировку в компаниях и организациях, которые известны своей культурой управления. В этот раз на стажировку отправились 12 директоров школ из Таллинна, Тарту, Валга и Нарвы, которым оказывают поддержку менторы из топ-менеджеров компаний.

Цель программы — повысить качество управления в эстонских школах, дать директорам школ возможность глубоко заглянуть в то, как работают компании с современной культурой управления, в их каждодневную деятельность и вникнуть в модели управления, для того чтобы через практику приобрести навыки управления, присущие топ-менеджерам.

Продолжительность программы девять месяцев, из которых первые три месяца директор работает на полную ставку в конкретной организации, а затем возвращается в школу, чтобы применить полученные знания и идеи в своей школе.

”Позитивная обратная связь как от директоров школ, так и от компаний подтвердила, что программа нашла свое место в совершенствовании управления школами в Эстонии. После прохождения программы директора школ стали заниматься дигитальным развитием в своих школах, стали применять современные методы при работе с персоналом и получили представление о возможностях более тесного сотрудничества между школами и компаниями”, пояснила руководитель проекта Heateo Haridusfond Улла Камп.

”При подготовке второго года программы к числу организаторов присоединились городская управа города Тарту и Министерство образования и науки, которые создали возможность для участия в программе и руководителям школ, которые работают за пределами Таллинна. В потоке этого года принимают участие в два раза больше участников, и возможности для практики помимо компаний предоставляет и публичный сектор, который представлен Кассой по безработице”, - добавила Камп.

”Для образовательной жизни Тарту участие в программе очень важно потому, что помимо всего того, что предлагает программа, директора школ лучше узнают об ожиданиях компаний и могут выстроить связи для дальнейшего сотрудничества”, - сказал руководитель отдела образования городской управы Тарту Рихо Рааве. ”Мы надеемся, что руководители школ поделятся своим опытом и с другими коллегами, а также будут готовы больше вкладывать в развитие образовательной жизни Тарту в целом”.

Директор Таллиннской гимназии Ярвеотса Сирет Паасмяэ, которая принимает участие в программе, руководит школой 15 лет, а до этого она работала в Маардуской гимназии учителем. ”Работа в сфере образования всегда была моим призванием. Участие в программе позволит мне привнести в эту сферу новые ценные знания”, - считает Сирет Паасмяэ.

”Школьная система должна идти в ногу со временем, это относится и к результативным методам управления. Вместе с ментором и руководителем по развитию Veriff Тийтом Паананеном я, несомненно, смогу понять, как работает их организация, как происходит управление процессами и как привлекают людей”, - добавила руководитель школы.

В программе принимают участие пять руководителей образовательных учреждений из Таллинна (Tallinna Kopli Ametikool, Tallinna Saksa Gümnaasium, Tallinna Järveotsa Gümnaasium, Tallinna Ühisgümnaasium, Tallinna Pae Gümnaasium), три руководителя образовательных учреждений из Тарту (Tartu Hansa Kool, Tartu Kristjan Jaak Petersoni Gümnaasium и Tartu Mart Reiniku Kool) и четыре руководителя государственных школ (Tallinna Majanduskool, Tartu Kunstikool, Valga Gümnaasium, Narva Vanalinna Riigikool). Менторство и возможность пройти практику предлагают Bolt, Fortumo, LHV, Pipedrive, SEB, Swedbank, Telia, TransferWise, Töötukassa и Veriff.

Heateo Haridusfond — благотворительный фонд, основанный технологическими компаниями нового поколения, целью которого является вдохнуть жизнь в начинания, которые помогут решить ключевые вопросы эстонского образования. В 2019-2021 годах фонд поддерживает на общую сумму в миллион евро 10-15 начинаний, которые занимаются основными направлениями деятельности фонда: улучшить качество управления школами, снизить количество прерывающих образовательный путь, развивать навыки МАТИК (сочетание естественных и точных наук с творчеством и командной работой). Основателями фонда являются Таавет Хинрикус из TransferWise и Мартин Виллиг из Bolt. Руководит работой образовательного фонда Heateo Sihtasutus.

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