Программа обучения директоров школ культуре управления расширяется за пределы Таллинна

Речь идет об уникальной программе развития, в рамках которой руководители школ проходят стажировку в компаниях и организациях, которые известны своей культурой управления. В этот раз на стажировку отправились 12 директоров школ из Таллинна, Тарту, Валга и Нарвы, которым оказывают поддержку менторы из топ-менеджеров компаний.

Цель программы — повысить качество управления в эстонских школах, дать директорам школ возможность глубоко заглянуть в то, как работают компании с современной культурой управления, в их каждодневную деятельность и вникнуть в модели управления, для того чтобы через практику приобрести навыки управления, присущие топ-менеджерам.

Продолжительность программы девять месяцев, из которых первые три месяца директор работает на полную ставку в конкретной организации, а затем возвращается в школу, чтобы применить полученные знания и идеи в своей школе.

”Позитивная обратная связь как от директоров школ, так и от компаний подтвердила, что программа нашла свое место в совершенствовании управления школами в Эстонии. После прохождения программы директора школ стали заниматься дигитальным развитием в своих школах, стали применять современные методы при работе с персоналом и получили представление о возможностях более тесного сотрудничества между школами и компаниями”, пояснила руководитель проекта Heateo Haridusfond Улла Камп.

”При подготовке второго года программы к числу организаторов присоединились городская управа города Тарту и Министерство образования и науки, которые создали возможность для участия в программе и руководителям школ, которые работают за пределами Таллинна. В потоке этого года принимают участие в два раза больше участников, и возможности для практики помимо компаний предоставляет и публичный сектор, который представлен Кассой по безработице”, - добавила Камп.

”Для образовательной жизни Тарту участие в программе очень важно потому, что помимо всего того, что предлагает программа, директора школ лучше узнают об ожиданиях компаний и могут выстроить связи для дальнейшего сотрудничества”, - сказал руководитель отдела образования городской управы Тарту Рихо Рааве. ”Мы надеемся, что руководители школ поделятся своим опытом и с другими коллегами, а также будут готовы больше вкладывать в развитие образовательной жизни Тарту в целом”.