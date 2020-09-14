Программа Noored Kooli растет и ищет новых участников

Подать заявку на участие в программу могут люди любого возраста, проживающие в любом регионе Эстонии, желающие посвятить свое время интенсивной учебе и саморазвитию и работать во имя того, чтобы в жизни каждого ребенка было больше возможностей. В течение двух лет участники программы Noored Kooli проходят уникальное обучение в сфере педагогики и лидерства, которое помогает им стать инициаторами изменений в своей сфере деятельности. Параллельно с этим они работают с полной нагрузкой в обычных школах, обучая преимущественно учеников с 1-го по 9-й класс.

Руководитель по набору Noored Kooli Маргот Лиллемяги заметила, что программа подойдет трем типам людей. ”Во-первых, людям любого возраста, которые не боятся вызовов — в сфере образования много комплексных проблем, решить которые под силу только способным и ориентированных на решения людям. Во-вторых, тем, кто интересуется образованием и увидел значимость роли учителя, например, в жизни своего ребенка. И в-третьих, людям, которые хотят найти новый смысл для своей карьеры и больше не желают сомневаться в том, что выбранная ими работа меняет мир к лучшему”, — сказала Маргот Лиллемяги.

Ожидается, что 15-й набор станет самым многочисленным в истории программы Noored Kooli. По словам соооснователя спонсора роста программы, благотворительного фонда Heateo Haridusfond Мартина Виллига, годы показали, что прошедшие программу Noored Kooli люди становятся лидерами сферы образования и продолжают работать во имя того, чтобы каждый ребенок в Эстонии получил очень хорошее образование. ”Мы видим, что уже в ходе программы участники Noored Kooli инициируют изменения в школе и в сообществе. Их же вклад в эстонскую систему образования еще больше, поскольку более чем три четверти выпускников программы продолжают работать в сфере образования — учителями, директорами школ, а также на других уровнях системы”, — отметил Мартин Виллиг.

От кандидатов ожидается наличие высшего образования и готовность работать учителем в одной из школ Эстонии в течение двухлетней программы. Для участия в программе кандидатам будет необходимо продемонстрировать свои навыки мотивирования, общения, сотрудничества и самоанализа, а также инициативность и связанные с обучением ценностные ориентиры.