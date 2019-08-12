Проголодались? В Таллинне появятся ”яблочные остановки”

В рамках проекта владельцы садов смогут оставлять яблоки в специально обозначенных местах, чтобы избавиться от излишков. Подобные ”яблочные остановки” появятся вблизи детских садов и мест скопления людей. Первые остановки появятся в Ласнамяэ, Мустамяэ, Пыхья-Таллинне и Кесклинне, они будут постепенно открываться с середины августа.

Инициатор проекта Марика Юусу рассказала, что эта идея посетила ее в прошлом году, когда она не могла придумать, что же делать с урожаем яблок, оставшимся после приготовления соков и варенья.

Вице-мэр Таллинна Бетина Бешкина поддерживает это благотворительное начинание. ”Проект ”яблочных остановок” несет сразу несколько положительных аспектов — с одной стороны, владельцы садов смогут избавиться от лишнего урожая, с другой, местные яблоки смогут получить люди, у которых прежде не было такой возможности, ну и самое главное, что проект продвигает идею здорового питания, — сказала Бешкина. — Перед надвигающимся осенне-зимним сезоном нам необходимо запастись витаминами и питательными веществами. Здорово, что в Эстонии есть такие активные граждане, выступающие с таким замечательным проектом. Это подтверждает, что наше общество состоит из внимательных людей”.