Прогнозы народных предсказателей на весну: зимний ресторан продолжает работать. А Большой взрыв отменяется(1)
Газета Maaleht поинтересовалась у эстонских народных предсказателей погоды — что нам ждать от наступившей весны?
Газета Maaleht поинтересовалась у эстонских народных предсказателей погоды — что нам ждать от наступившей весны?
"Зимний поезд уже ушел. Он может еще слегка напомнить о себе, но не более", считает Индрек Хейн из Соомаа (Вильяндиский уезд). По его словам, уже давно синицы поют ему весеннюю песню, а ворона с середины февраля каркает: "скоррро-скоррро".
Пятого времени года в Соомаа (или всем известного половодья ранней весной) предсказатель не обещает.
Зима уже не вернётся, а если и выпадет в марте пара морозных дней, то общую картину это не изменит. В дневное время в основном температура воздуха будет положительной.
Апрель, как всегда, будет переменчивым. "Но летней жары, как изредка у нас бывает, ждать не стоит", — уверен Хейн. Про май, по его мнению, говорить еще слишком рано. Но если характеризовать весну в целом, то она будет ранней и относительно сухой.
Можно будет еще и на лыжах покататься. А Большой взрыв отменяется
То, что весная уже пришла, согласен и Арне Отс из Сюргавере (Вильяндимаа). Тепло конца февраля уже позвало перелетных птиц домой: некоторые уже прилетели, другие — на пути.
Однако, весна еще не укрепила свои позиции, зима со снегом еще вернутся. Отс полагает, что лыжи еще рано нести на чердак, у любителей этого вида спорта еще будет возможность покататься. Как считает предсказатель, в целом весна на сей раз очень теплой и приятной не будет. Так, на троечку…
Первая волна тепла (и то небольшая) придет, может быть, только в середине апреля, предсказывает Отс. В некоторые дни в лучшем случае термометр покажет 14-15 градусов, но затем снова похолодает. Апрель и май на сей раз обещают быть довольно сухими.
"Большого взрыва — когда всё буйно идет в рост — не будет", — говорит Отс. Дожди, конечно, прольются, но очень скромно. Относительно прохладная весна тоже не способствует обилию зелени.
Зимний ресторан продолжает работать
Наблюдатель природы Арво Сайдла из Рапламаа тоже согласен: хотя в конце февраля могло показаться, что пришла весна, но это не так.
"У меня зимний ресторан для птиц продолжает работать, и я думаю, что он закроется только в конце апреля, когда у птиц отпадет в нем надобность", — прогнозирует наблюдатель.
В предсказании весны Сайдла ориентируется и на то, когда ели сбрасывают иголки. Второй раз они это сделали в конце февраля, в третий раз это случится через 40 дней. Только потом можно говорить, что окончательно пришла весна. Это придется на середину апреля. Окончательная весна — это когда природа начинает быстро пробуждаться, поясняет он.
"В середине марта 10-15 числа надо ждать похолодания. Мороз будет несильным, ночью 7-8 градусов, может пойти и снег", — считает Сайдла.
25 февраля предсказатель побывал на Чудском озере и привез домой 7 кг окуня. Плавники показали, что в марте весны еще не будет. Она задержится на две-три недели.
Апрель будет скорее прохладным. Если и потеплеет до 10 градусов и выше, то ненадолго и только днем, ночью же будет прохладнее. Май обещает быть хорошим, теплым и скорее сухим. В целом Сайдла поставил наступившей весне 4 с минусом, и то лишь благодаря маю.
Май будет хорошим
Марко Каазик из Тарту прогнозирует, что в первой половине марта погоду будет определять антициклон: это означает небольшие ночные заморозки и плюсовую температуру днем. Во второй половине месяца потеплеет, циклон принесет осадки — дождь и мокрый снег. Ну а в целом март как по температуре, так и по осадкам будет обычным за последние пару десятилетий.
И в апреле северные антициклоны не позволят в достаточной степени поступать в Балтийские страны атлантическому теплу. Охлаждающим фактором выступит и скопившийся на побережье морской лед. Ну а в целом месяц холодным не будет, Каазик ожидает много солнечных дней и обычное для этого месяца количество осадков.
Если была правильная зима, то и весна будет такая же
Ильмар Тийсмаа из Пярнумаа делает предсказания погоды вместе с супругой Лилли. По их мнению, в марте весны не будет, в основном в этом месяце сохранится зимняя погода.
"Потеплеет лишь в апреле", — прогнозирует Ильмар. Он уверен, что эта весна станет более приятной, чем прошлогодняя. Хотя бы с той точки зрения, что осадков будет меньше. Глядя на прошедшую зиму, наиболее теплым и погожим будет, по сравнению с минувшим годом, именно май. Однако и в начале этого месяца могут выпасть холодные дни, когда пойдет снег с дождем.
"Если была правильная зима, то будут также правильные весна и лето. Как и задумала природа", — рассуждает Лилли.
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