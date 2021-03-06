Прогнозы народных предсказателей: какая погода нас ждет этой весной?

"Зимний поезд уже ушел. Он может еще слегка напомнить о себе, но не более", считает Индрек Хейн из Соомаа (Вильяндиский уезд). По его словам, уже давно синицы поют ему весеннюю песню, а ворона с середины февраля каркает: "скоррро-скоррро".

Пятого времени года в Соомаа (или всем известного половодья ранней весной) предсказатель не обещает.

Зима уже не вернётся, а если и выпадет в марте пара морозных дней, то общую картину это не изменит. В дневное время в основном температура воздуха будет положительной.

Апрель, как всегда, будет переменчивым. "Но летней жары, как изредка у нас бывает, ждать не стоит", — уверен Хейн. Про май, по его мнению, говорить еще слишком рано. Но если характеризовать весну в целом, то она будет ранней и относительно сухой.

Можно будет еще и на лыжах покататься. А Большой взрыв отменяется

То, что весная уже пришла, согласен и Арне Отс из Сюргавере (Вильяндимаа). Тепло конца февраля уже позвало перелетных птиц домой: некоторые уже прилетели, другие — на пути.

Однако, весна еще не укрепила свои позиции, зима со снегом еще вернутся. Отс полагает, что лыжи еще рано нести на чердак, у любителей этого вида спорта еще будет возможность покататься. Как считает предсказатель, в целом весна на сей раз очень теплой и приятной не будет. Так, на троечку…

Первая волна тепла (и то небольшая) придет, может быть, только в середине апреля, предсказывает Отс. В некоторые дни в лучшем случае термометр покажет 14-15 градусов, но затем снова похолодает. Апрель и май на сей раз обещают быть довольно сухими.

"Большого взрыва — когда всё буйно идет в рост — не будет", — говорит Отс. Дожди, конечно, прольются, но очень скромно. Относительно прохладная весна тоже не способствует обилию зелени.

Зимний ресторан продолжает работать

Наблюдатель природы Арво Сайдла из Рапламаа тоже согласен: хотя в конце февраля могло показаться, что пришла весна, но это не так.

"У меня зимний ресторан для птиц продолжает работать, и я думаю, что он закроется только в конце апреля, когда у птиц отпадет в нем надобность", — прогнозирует наблюдатель.