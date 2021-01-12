Прогноз погоды: завтра ураган и -20, а на деле — солнце и слабый ветер. Почему синоптики ошибаются?

Погода влияет на всех. Особенно, на планы, как провести выходные. Часто получается, что прогноз не сходится с действительностью. Например, на прошлых выходных обещали мороз до -20 градусов. На деле в Таллинне было намного меньше, -7, тоже холодно, но всё-таки вполне терпимо.

RusDelfi поинтересовался у государственной службы, отвечающей за прогноз погоды, почему так часто бывают ошибки в прогнозах. Оказывается, неточностей очень мало.

"Если мы говорим про прогноз погоды, то нужно учитывать очень много переменных. Хоть географически Эстония достаточно маленькая, здесь тоже бывает много температурных перепадов", — прокомментировал Валдо Яхило, специалист по коммуникации Агентства окружающей среды.

Например, днем в субботу в Нарве было -17,1 градусов, в это же время на Сааремаа +2,8 градусов тепла. По словам Яхило, многое зависит от движения воздушных масс. На какой высоте и с какой скоростью они движутся в конкретный промежуток времени.

Глава отдела прогноза погоды Агентства окружающей среды Юри Йоонас обьяснил, что многое зависит от времени замера температуры. Например, прогноз гласит: завтра в Нарве будет -20, то это максимальный показатель. "Утром в самый пик может быть -19,9 градусов, а днем уже меньше", — объяснил он.

"Важно отметить, наши прогнозы рассчитаны для большой территории. Если для Вирумаа мы прогнозируем одни цифры, то на границах уезда они могут отличаться: от пляжа у моря до лесов возле Паннъярве", — продолжил Юри Йоонас.

Синоптики всегда дают прогнозы, которые максимально характерны и внушительный для этого времени года. Зимой — самый низкий показатель, или "холодный". Летом — высокий, или "теплый".

"Также следует отметить, что обычный градусник за кухонным окном не отвечает нормам измерения температуры, и на его показатели часто влияет окружающая среда", — считает специалист.

"В 2019 году прогнозы нашей службы совпали с действительностью на 98% — для материковой части, на 92% — для морской. Тем самым, средний показатель 95%. Это хорошая статистика", — резюмировал глава отдела прогнозов погоды.

Государственная служба прогноза погоды советует смотреть предполагаемую температуру на этом САЙТЕ, там можно узнать наиболее точную погоду для вашего места жительства.

Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесьи будьте в курсе событий страны и мира.