Прогноз: новая неделя начнется туманами и дождями

Понедельник, 21.12

Ночью: Облачно, без существенных осадков. Во многих местах образуется туман. Ветер юго-западный и южный 4-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха по востоку Эстонии -1..+1, по западу +2..+5°С. На дорогах юго-востока Эстонии скользко.

Днем: Облачно. В первой половине дня кое-где возможен слабый дождь и сохранится туман. Во второй половине дня во многих местах пройдёт дождь, на материке также мокрый снег. Ветер южный, юго-западный 5-10, на островах и побережье порывы 15 м/с. Температура воздуха 0..+4, на островах до +6°С.

Вторник, 22.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Пройдёт дождь, мокрый снег, на юго-востоке Эстонии также снег. К утру осадки прекратятся. Ветер южный и юго-западный 5-10, на побережье порывами 15 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Днем: Облачно. До обеда местами дождь, во второй половине дня повсеместно пройдёт дождь и мокрый снег, на востоке Эстонии и снег. Ветер южный и юго-восточный 5-10, на побережье до 12, порывами 15-17 м/с. Температура воздуха 0..+4°С.

Среда, 23.12

Ночью: Облачно. По западу Эстонии дождь и мокрый снег, по востоку мокрый снег и снег. Юго-восточный ветер перейдет к южному и юго-западному 5-10, на островах и побережье порывами 15-17 м/с. Температура воздуха -1..+4°С, к утру повысится.

Днем: Преимущественно облачно. Во многих местах пройдёт в основном дождь. Ветер южный, юго-западный 6-11, на побережье порывы 15 м/с, на островах развернётся на западный. Температура воздуха +2..+6°С.

Четверг, 24.12

Ночью: Облачно с прояснениями. Местами небольшой дождь. Ветер юго-западный и западный 5-10, на северном побережье до 12, порывами до 15 м/с, к утру ослабеет. Температура воздуха -1..+3°С.

Днем: Облачно с прояснениями. Местами пройдёт небольшой мокрый снег и дождь. Ветер западной четверти 2-8 м/с. Температура воздуха 0..+3°С, к вечеру понизится.