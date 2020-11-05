Прогноз: к декабрю в Эстонии будет по 300 заражений коронавирусом в день

Согласно модели прогноза, составленной под руководством профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, показатель соприкосновения людей и потенциального распространения вируса сейчас 1,4.

"Если бы показатель был равен единице, то вирус распространялся бы на том же уровне, как было весной. Если он ниже единицы, это означает, что вирус в фазе спада, то есть в среднем один человек заражает менее одного человека, следовательно, вирус угасает", — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства.

"Модель профессора Фишер показывает, что в случае, если мы сможем нашими совместными усилиями свести распространение вируса к показателю, который будет ниже единицы, к 20 ноября, то в среднем через две недели заболеваемость у нас все равно будет около 300 человек в сутки. Таков прогноз профессора Фишер на данный момент", — сказал он.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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