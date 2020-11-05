Прогноз: к декабрю в Эстонии будет по 300 заражений коронавирусом в день

По прогнозу, даже в случае замедления распространения вируса COVID-19 в декабре может быть почти 300 случаев в сутки, поэтому необходимо введение умеренных ограничений, передает rus.err.
Согласно модели прогноза, составленной под руководством профессора математической статистики Тартуского университета Кристы Фишер, показатель соприкосновения людей и потенциального распространения вируса сейчас 1,4.
"Если бы показатель был равен единице, то вирус распространялся бы на том же уровне, как было весной. Если он ниже единицы, это означает, что вирус в фазе спада, то есть в среднем один человек заражает менее одного человека, следовательно, вирус угасает", — сказал министр иностранных дел Эстонии Урмас Рейнсалу на пресс-конференции правительства.
"Модель профессора Фишер показывает, что в случае, если мы сможем нашими совместными усилиями свести распространение вируса к показателю, который будет ниже единицы, к 20 ноября, то в среднем через две недели заболеваемость у нас все равно будет около 300 человек в сутки. Таков прогноз профессора Фишер на данный момент", — сказал он.
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