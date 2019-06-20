Прогноз: к 2080 году население Эстонии сократится на 145 000 человек

Демографический прогноз, обнародованный 20 июня, указывает на замедление сокращения населения страны. Эта тенденция обусловлена в первую очередь увеличивающейся миграцией, пишет rus.err.ee.

Согласно базовому сценарию ведомства, за следующие 60 лет население Эстонии уменьшится на 11% или 145 200 человек. Это означает, что общее число жителей страны составит 1 179 667 человек. Из них лиц трудоспособного возраста (от 15 до 64 лет) будет 56,3%, лиц старше 65 лет — 28,5%, детей до 14 лет — 15,3%.