Прогноз: если ограничения сохранятся, то к середине лета в больницах будет лишь несколько инфицированных COVID-19

По словам Фишер, в настоящее время коэффициент заражения коронавирусом в Эстонии составляет 0,7-0,75, то есть 10 человек заражают около 7 человек, а они в свою очередь заражают 4-5 человек.

Позднее она добавила, что на самом деле этот коэффициент может составлять 0,8. Фишер отметила, что уровень заражения снизился из-за текущих ограничений.

Фишер и Кадастик также работают над составлением графиков, которые смоделируют ситуацию при ослаблении различных ограничений. Сейчас они еще не готовы или не совсем точны.

В настоящее время эта информация не будет обнародована. ”Это только для внутренней информации правительства”, — сказала Фишер.

Согласно данным графиков, если бы коэффициент заражения продолжал оставаться на уровне 0,8, то число новых заболеваний к началу июня приблизилось бы к нулю.

Некоторые инфицированные возможно все еще будут нуждаться в стационарном лечении и в середине лета. Это с учетом того, что будут действовать нынешние ограничения.

После открытия плановых визитов к врачам, правительство планирует открыть торговые и центры: магазины, рестораны. Но почему не кинотеатры и театры?

В данном случае речь идет о долгосрочном контакте. ”В торговых центрах ты лишь на некоторое время находишься в близком контакте с человеком, а в кинотеатре сидишь рядом с человеком в одном помещении 2-3 часа”, — поясняет Фишер.

Правительство также планирует открыть спортивные клубы. Фишер уверена, что это может увеличить уровень заражения.

Скриншот

Скриншот

Скриншот

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Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания .

. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

и . После возвращения из-за границы как граждане Эстонии, так и иностранные граждане должны провести две недели в изоляции . Читайте больше на странице МИД!

. Читайте больше на странице МИД! Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!