Профсоюзы: следующий после вакцинации день можно бы сделать для работника выходным

Профсоюзы обращают внимание на то, что у каждой вакцины может быть побочные явления.
"Поэтому призываем работодателей, у которых есть хоть малейшая возможность, давать своим сотрудникам после вакцинации оплачиваемый выходной. Это бы повысило мотивацию к вакцинации и уменьшило бы количество кратковременных больничных листов из-за возможных побочных явлений", — говорится в обращении.
Это предложение профсоюзы намерены обсудить на трехсторонней встрече с участием правительства 17 марта.
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