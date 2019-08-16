Профсоюз сотрудников полиции встал на сторону Эльмара Вахера

По оценке профсоюза, информирование со стороны Вахера по персональным и кадровым вопросам происходило до сего времени корректно, сообщили в пятницу, 16 августа, радионовости ERR.
Как отмечается в заявлении, профсоюз работников полиции всегда считал важным, что обо всех новостях, касающихся служащих, руководство департамента в первую очередь информирует своих работников, лично или посредством внутренних сетей - и только потом сообщает общественности. Профсоюз об этом договорился и с генеральным директором Департамента полиции и погранохраны.
У профсоюза нет претензий к поведению генерального директора, заключается в заявлении организации.
Профсоюз сотрудников полиции также выразил озабоченность по поводу поведения министров финансов и внутренних дел - лидеров EKRE Мартина и Марта Хельме.
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