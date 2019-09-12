Профсоюз недоволен: украинцы отнимают рабочие места у эстонских моряков, а закон этому способствует!

Если иностранцы из третьих стран (те, кто не являются постоянными жителями Эстонии или стран ЕС) для работы в Эстонии должен хотя бы получить краткосрочную регистрацию, то для ходящих под эстонским флагом судов такого требования нет. Это означает, что, к примеру, украинские или белорусские моряки могут работать на эстонском судне без визы, разрешения на работу или регистрации.

В эстонском морском сообществе считают, что такое положение вещей ущемляет интересы эстонских моряков. Почти 5000 профессиональных моряков из Эстонии работают за рубежом, как утверждает Независимый эстонский профсоюз моряков (Eesti meremeeste sõltumatu ametiühing — EMSA), как раз из-за нехватки рабочих мест дома.

"Уже сегодня проиграли (эстонские моряки — ред.) десятки рабочих мест дешевой рабочей силе из Украины", — говорится в обращении председателя EMSA Юри Лембера в министерство внутренних дел. Лембер отмечает, что работа на судне под эстонским флагом без всяческого разрешения или регистрации противоречит закону.