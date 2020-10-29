Профессор-вирусолог Ирья Лутсар назвала единственный способ ограничить распространение COVID-19 в Эстонии

Лутсар признала, что, поскольку вирус все чаще в Эстонии выявляется у людей без симптомов, то очень трудно ограничить его распространение.

"Их действительно невозможно выявить. Если у человека нет симптомов, но у кого-то в его доме уже есть положительный результат, то ему обязательно нужно пройти тест, не важно, что у него нет симптомов. Если есть желание найти инфицированных, то их надо искать в кругу близких и знакомых. Это очень сложно, но положительный тест скорее всего будет из их числа", — пояснила Ирья Лутсар в передаче "Uudis +" на Vikerraadio.

Вирусолог подчеркнула, что несомненно следует избегать чрезмерной реакции — например, нет причин закрывать школы и детские сады в профилактических целях, потому что эпидемия не распространяется, когда дети заражаются, а инфицированные дети легко переносят болезнь.

Даже в странах, где вводятся очень строгие меры, такие как закрытие мест общественного питания, школы остаются все-таки открытыми.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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