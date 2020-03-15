Профессор вирологии: следующие четыре-шесть недель будут для Эстонии очень тяжелыми

Профессор отметила, что в последние дни в мире сильно возросло количество легких случаев коронавируса, что, скорее всего, связано с внедренным во многих странах масштабного тестирования. Это привело к тому, что стали диагностировать и стучи, когда болезнь протекает в легкой форме.

По мнению Лутсар, пика эпидемии еще не было ни в одной стране ЕС, хотя в Италии вспышка началась уже три недели назад. ”На прошлой неделе я думала, что вспышка в Италии достигнет апогея к концу этой недели (исходя из ситуации в Китае), но этот прогноз не оправдался”, — написала профессор.

Заболеваемость среди детей по-прежнему низка во всех странах: 0,5% в Италии и 1% в Южной Корее.

Большего успеха в предотвращении летального исхода достигли те страны, которые

не допускают к болезни пожилое население (интенсивным тестированием, карантином, хорошим отслеживанием контактов).

Смертность во всем мире составляет 3,4%-3,7%, однако этот показатель сильно варьируется от стране к стране. Вероятность летального исхода очень сильно зависит от возраста пациента. У большинства скончавшихся от коронавируса людей до этого имелись тяжелые заболевания.

Что касается Эстонии, то Лутсар отмечает, что у нас эпидемия находится на начальной стадии. Сколько людей заболеет в итоге, можно сказать лишь основываясь на опыте других стран. Число инфицированных будет увеличиваться точно, примерно на 20% в день. Поскольку Эстония — маленькая страна, отклонения неизбежны.

”Следующие четыре (если не шесть) недель будут очень тяжелыми. Точные объемы ущерба, которые будет нанесен экономике, можно будет определить когда пандемия пройдет. На это нужно время”, — написала профессор.

Коронавирус COVID-19 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны обратиться к своему семейному врачу или позвонить по телефону консультации семейного врача 1220 (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

или позвонить по телефону консультации семейного врача (+372 634 6630, если вы находитесь за границей). В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа . Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания.

. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми, у которых проявляются симптомы.

и с людьми, у которых проявляются симптомы. После возвращения из зоны риска вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу.

вы обязаны следить за состоянием своего здоровья в течение 14 дней, не выходя на работу и не посещая учебное заведение. В случае проявления симптомов заболевания немедленно обращайтесь к врачу. Узнайте больше о коронавирусе на веб-сайте Департамента здоровья!