Профессор ТУ: смертность от коронавируса в Эстонии тревожно высокая

"Смертность тревожно высокая. Мониторинг показывает, что около двух процентов людей в настоящее время являются активно инфицированными Covid, и если умирают те, кто умер бы в любом случае, это означало бы примерно одну смерть Covid-позитивного в сутки. Но число умерших в сутки равно восьми, и мы видим, что по крайней мере семь из этих восьми человек все-таки умерли от этой конкретной болезни, и это много, если мы посмотреть, сколько таких случав за неделю и месяц", — сказала Фишер ERR.

"Создающееся по данным тестирования впечатление, что заражение немного снизилось, может быть обманчивым, речь идет о плато", — сказала Фишер.

По словам Фишер, если нынешний уровень заражения сохранится, то и через месяц ситуация в больницах будет примерно такой же, и в стационарном лечении будут нуждаться около 400 человек.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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