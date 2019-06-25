25.06.2019, 11:50

Профессор ТУ — о решении ПАСЕ: у Запада еще не иссякли резервы милосердия в отношении России

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rus.delfi.ee
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Lauri Mälksoo
Lauri MälksooFoto: Rauno Volmar

Профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо прокомментировал решение ПАСЕ позволить России вернуться в ассамблею без выполнения каких-либо условий.

”В свете сегодняшнего решения ПАСЕ вернуть Россию [в ассамблею], мне кажется, что нашел подтверждение мой вывод 2017 года — ”даже сегодня у Запада еще не иссякли резервы милосердия в отношении России”, — сообщил профессор в Twitter.

Депутаты ПАСЕ 118 голосами за и 62 голосами против проголосовали за резолюцию, которая дает России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею.

Все три представителя от ЭстонииИндрек Саар, Ээрик-Нийлес Кросс и Райво Тамм — проголосовали против резолюции.

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