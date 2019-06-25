Профессор ТУ — о решении ПАСЕ: у Запада еще не иссякли резервы милосердия в отношении России(99)
Профессор международного права Тартуского университета Лаури Мялксоо прокомментировал решение ПАСЕ позволить России вернуться в ассамблею без выполнения каких-либо условий.
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