Профессор ТУ — о решении ПАСЕ: у Запада еще не иссякли резервы милосердия в отношении России

”В свете сегодняшнего решения ПАСЕ вернуть Россию [в ассамблею], мне кажется, что нашел подтверждение мой вывод 2017 года — ”даже сегодня у Запада еще не иссякли резервы милосердия в отношении России”, — сообщил профессор в Twitter.

Депутаты ПАСЕ 118 голосами за и 62 голосами против проголосовали за резолюцию, которая дает России право на безусловное и немедленное возвращение в ассамблею.

Все три представителя от Эстонии — Индрек Саар, Ээрик-Нийлес Кросс и Райво Тамм — проголосовали против резолюции.