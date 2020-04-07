07.04.2020, 15:31

Профессор ТУ о количестве зараженных коронавирусом в Эстонии: я не верю, что это число в 20 раз больше, чем сейчас выявлено

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Drive-in testimine Tartus
Drive-in testimine TartusFoto: Argo Ingver

Профессор института биомедицины и трансплантологии Тартуского университета Ирья Лутсар и профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер рассказали о текущей ситуации и прогнозах дальнейшего распространения коронавируса в Эстонии и ответили на вопросы прессы.

Считается, что в мире 8 штаммов коронавируса, самый убийственный в Нью-Йорке и Италии, более мягкие в Швеции. Какие в Эстонии?

Наша команда занимается установлением этого, сообщим об этом при первой возможности. Ученые пытаются распознать эти штаммы в Эстонии. Но 80 плюс — это все-таки та популяция, для которой заболевание заканчивается фатально.

Может ли нам что-то сказать маленький показатель выздоровевших в Эстонии?

Течение этого заболевания очень непрогнозируемое, посмотрим хотя бы случай Бориса Джонсона. Это выздоровление может занять время. Вдобавок может быть целый ряд людей, которые находятся под наблюдением врачей и выздоровели, но не оповестили об этом врача. Об этом числе трудно сказать.

Сколько на самом деле в Эстонии зараженных и как вы оцениваете смертность в Эстонии?

Это трудно оценить, у нас еще нет хороших исходных данных. Но я не верю, что это число в 20 раз больше, чем сейчас выявлено. Может быть, в 5 раз, хотя и это все-таки трудно сказать, потому что мы не знаем реальное число выздоровевших. Но это мнения.

Как часто вы должны дополнять прогноз и почему?

Мы дополняем их ежедневно и ставим вещи в перспективу. Мы до февраля по сути не знали об этом вирусе ничего, и он сперва начал распространяться в стране, которая была, так сказать, другой страной. Если мы возьмем грипп, то мы знаем, чего оттуда ожидать, здесь мы не знаем.

Насколько вероятно, что Сааремаа справится раньше по сравнению с остальной Эстонией?

Сейчас этого не видно. Это очень трудно оценить. Счастье Сааремаа в том, что он закрыт и туда вирус не может прийти ниоткуда кроме материковой Эстонии.

Можно ли вообще что-то прогнозировать, если так мало данных? Можете ли вы прогнозировать, когда закончится кризис?

У нас действительно мало данных и долгосрочные прогнозы трудно так давать. И на самом деле мы не знаем хотя бы, например, о SARS, почему он закончился и почему он не вернулся. Тогда мир не сделал следующие шаги, и после слишком мало изучали дальше.

В каком возрасте Covid-19 распространяется быстрее всего?

Таких данных, к сожалению, нет. То, что дети не заражаются, это, конечно, не соответствует действительности. Они заражаются, но они переносят его легко. Это подтвердил Китай и большинство стран Европы. Весь Париж полон коронавируса, а дети в больницу не приходят. Это течение заболевания все-таки самое серьезное у пожилых людей, что, однако, не означает, что молодые люди не могут переносить его очень тяжело.

Может ли повыситься число зараженных в Центральной Эстонии?

Сейчас приметы этого не показывают. Что, однако, не означает, что завтра или послезавтра там что-то не будет по-другому или там нужно будет смягчить правила.

Помогли ли более строгие специальные меры или это статистическая погрешность?

Мне кажется, что влияние есть, но подтвердить это мы сможем позже, когда будет больше данных во времени, которые анализировать.

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