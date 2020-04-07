Профессор ТУ о количестве зараженных коронавирусом в Эстонии: я не верю, что это число в 20 раз больше, чем сейчас выявлено

Считается, что в мире 8 штаммов коронавируса, самый убийственный в Нью-Йорке и Италии, более мягкие в Швеции. Какие в Эстонии?

Наша команда занимается установлением этого, сообщим об этом при первой возможности. Ученые пытаются распознать эти штаммы в Эстонии. Но 80 плюс — это все-таки та популяция, для которой заболевание заканчивается фатально.

Может ли нам что-то сказать маленький показатель выздоровевших в Эстонии?

Течение этого заболевания очень непрогнозируемое, посмотрим хотя бы случай Бориса Джонсона. Это выздоровление может занять время. Вдобавок может быть целый ряд людей, которые находятся под наблюдением врачей и выздоровели, но не оповестили об этом врача. Об этом числе трудно сказать.

Сколько на самом деле в Эстонии зараженных и как вы оцениваете смертность в Эстонии?

Это трудно оценить, у нас еще нет хороших исходных данных. Но я не верю, что это число в 20 раз больше, чем сейчас выявлено. Может быть, в 5 раз, хотя и это все-таки трудно сказать, потому что мы не знаем реальное число выздоровевших. Но это мнения.

Как часто вы должны дополнять прогноз и почему?

Мы дополняем их ежедневно и ставим вещи в перспективу. Мы до февраля по сути не знали об этом вирусе ничего, и он сперва начал распространяться в стране, которая была, так сказать, другой страной. Если мы возьмем грипп, то мы знаем, чего оттуда ожидать, здесь мы не знаем.

Насколько вероятно, что Сааремаа справится раньше по сравнению с остальной Эстонией?

Сейчас этого не видно. Это очень трудно оценить. Счастье Сааремаа в том, что он закрыт и туда вирус не может прийти ниоткуда кроме материковой Эстонии.

Можно ли вообще что-то прогнозировать, если так мало данных? Можете ли вы прогнозировать, когда закончится кризис?

У нас действительно мало данных и долгосрочные прогнозы трудно так давать. И на самом деле мы не знаем хотя бы, например, о SARS, почему он закончился и почему он не вернулся. Тогда мир не сделал следующие шаги, и после слишком мало изучали дальше.

В каком возрасте Covid-19 распространяется быстрее всего?