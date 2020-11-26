26.11.2020, 21:09

Профессор ТУ: если нынешняя тенденция продолжится, к новому году в больницах будет 1000 больных коронавирусом

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Профессор ТУ: если нынешняя тенденция продолжится, к новому году в больницах будет 1000 больных коронавирусом
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Профессор математической статистики Тартуского университета Криста Фишер констатирует, что исходя из текущего уровня заражения к началу следующего года в эстонских больницах будет 1000 человек с COVID-19, а наша система здравоохранения этого не выдержит.

Фишер вспоминает, что весной чрезвычайное положение очень быстро понизило коэффициент заражения R (сколько других людей может заразить один человек) ниже единицы. Сейчас же он находится на уровне 1,25, и если такой медленный рост продолжается, то к новому началу 2021 года в больницах окажется под тысячу пациентов с коронавирусом.

Фишер уверена, что такая нагрузка будет не под силу нашей медицинской системе: сейчас наши больницы могут справиться лишь с чуть более чем 400 пациентами. По состоянию на 26 ноября в больницах находятся 183 человека с коронавирусом — всего за сутки их стало на 20 больше.

R состоит из трех компонентов: число инфекционно опасных дней, количество возможных инфекционно опасных контактов в день и вероятность передать инфекцию при контакте. В результате получается цифра, которая показывает, сколько человек в среднем заражает в день один инфицированный.

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Профессор отметила, что люди должны задуматься как они могут уменьшить свои ежедневные контакты. По ее словам, хватит и того, если уменьшит количество контактов на 20%, а если еще соблюдать дистанцию и носить маски, то это вернет коэффициент заражения R к уровню ниже единицы.

"Для этого требуется сотрудничество всего общества, и чтобы противники этого были чуть менее голосистыми", — подытожила она.

Коронавирус SARS-CoV-2

  • Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247. В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112.
  • Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
  • Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
  • Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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