Профессор Меритс: первый вопрос — сможет ли Эстония получить не использованную Данией вакцину?

Профессор микробиологии Андрес Меритс считает решение медицинских властей Дании временно прекратить использовании вакцины AstraZeneca спорным. "Естественно, проблемой нужно заниматься, но есть ли смысл тормозить вакцинацию?" — спрашивает он.

По мнению Меритса, в пользу продолжения вакцинации есть два аргумента. Во-первых, причинная связь между прививкой и возникновением у вакцинированных тромбов к настоящему дню еще не доказана.

"Во время испытаний вакцины Moderna одного из испытуемых поразила молния. На десятки миллионов вакцинированных обязательно что-то случится, но разве это означает, что есть связь?"

По оценке Меритса, с крайней высокой долей вероятности этой связи нет. Эту связь не смогли также доказать в единичных случаях в Австрии или в случае со смертью спасателя в Эстонии.

А если с какой-то конкретной партией вакцины возникнут проблемы, то, как говорит Меритс, вакцинация идет так быстро, что изъять ее очень сложно. И той партии, которая объединяет случай с эстонским спасателем и случаи в Австрии, по словам профессора, к моменту иъятия остались неиспользованными 400 доз. "Остановка ничего не дает", — делает вывод Меритс.

Второй аргумент такой: даже если и есть связь между тромбами и вакциной AstraZeneca, прекращение вакцинации оставляет в миллионы больше людей в беде.

"Введено миллионы доз. Случаев с кровяными тромбами - пара", - говорит Меритс.

Профессор отмечает, что у вакцин всегда есть риск побочного действия. Вопрос в том, что между собой сравнивать. К примеру, у вакцины против желтой лихорадки вероятность того, что человек пострадает от побочных эффектов - один на 300 000. Но в то же время желтая лихорадка заканчивается летально для каждого пятого больного.

"Датчане могут себе позволить остановку вакцинации", - говорит Меритс. В Дании ситуация с заболеваемостью одна из самых благополучных в Европе. День-другой или даже неделю потратить на исследования при их показателях вполне реально.

Как должна реагировать Эстония? "Первым вопросом должен быть такой: мы могли бы получить оставшуюся у них вакцину себе?" - считает Меритс.