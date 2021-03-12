Профессор Меритс: первый вопрос — сможет ли Эстония получить не использованную Данией вакцину?(26)
Профессор Андрес Меритс не считает решение Дании остановить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca обоснованным.
Профессор Андрес Меритс не считает решение Дании остановить вакцинацию от COVID-19 препаратом AstraZeneca обоснованным.
Профессор микробиологии Андрес Меритс считает решение медицинских властей Дании временно прекратить использовании вакцины AstraZeneca спорным. "Естественно, проблемой нужно заниматься, но есть ли смысл тормозить вакцинацию?" — спрашивает он.
По мнению Меритса, в пользу продолжения вакцинации есть два аргумента. Во-первых, причинная связь между прививкой и возникновением у вакцинированных тромбов к настоящему дню еще не доказана.
"Во время испытаний вакцины Moderna одного из испытуемых поразила молния. На десятки миллионов вакцинированных обязательно что-то случится, но разве это означает, что есть связь?"
По оценке Меритса, с крайней высокой долей вероятности этой связи нет. Эту связь не смогли также доказать в единичных случаях в Австрии или в случае со смертью спасателя в Эстонии.
А если с какой-то конкретной партией вакцины возникнут проблемы, то, как говорит Меритс, вакцинация идет так быстро, что изъять ее очень сложно. И той партии, которая объединяет случай с эстонским спасателем и случаи в Австрии, по словам профессора, к моменту иъятия остались неиспользованными 400 доз. "Остановка ничего не дает", — делает вывод Меритс.
Второй аргумент такой: даже если и есть связь между тромбами и вакциной AstraZeneca, прекращение вакцинации оставляет в миллионы больше людей в беде.
"Введено миллионы доз. Случаев с кровяными тромбами - пара", - говорит Меритс.
Профессор отмечает, что у вакцин всегда есть риск побочного действия. Вопрос в том, что между собой сравнивать. К примеру, у вакцины против желтой лихорадки вероятность того, что человек пострадает от побочных эффектов - один на 300 000. Но в то же время желтая лихорадка заканчивается летально для каждого пятого больного.
"Датчане могут себе позволить остановку вакцинации", - говорит Меритс. В Дании ситуация с заболеваемостью одна из самых благополучных в Европе. День-другой или даже неделю потратить на исследования при их показателях вполне реально.
Как должна реагировать Эстония? "Первым вопросом должен быть такой: мы могли бы получить оставшуюся у них вакцину себе?" - считает Меритс.
Еще больше новостей про коронавирус читайте ЗДЕСЬ.
Кстати, все актуальные новости от RusDelfi теперь и в Telegram: подписывайтесь и будьте в курсе событий страны и мира.
Чтобы читать материалы Delfi было комфортнее, вы можете приобрести комплексный пакет или пакет без рекламы.
Врач убивал пациентов с КОВИД, чтобы освободить место в больнице
Бытовые привычки русских хозяек, шокирующие иностранцев
Как живется жене Жириновского: золото, бриллианты и долгий брак
Чернобыльские коровы не перестают удивлять ученых