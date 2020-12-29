Профессор Лутсар о ситуации в Латвии и Литве: коронавирус перебросился с молодых на пожилых

Лутсар отметила, что в обеих балтийских странах обращает на себя заболеваемость наиболее пожилой части населения — людей в возрасте 80+.

"В Латвии эта эпидемия началась с заболеваемости среди молодежи, но теперь, судя по базам данных, у них вирус — это проблема прежде всего более старших поколений, — сказала Лутсар. — Это в какой-то степени объясняет и рекордную смертность — видимо, речь идет о вспышках в домах по уходу".

Лутсар подчеркнула: хотя в Латвии людей в больницах более тысячи и в воскресенье были данные о смерти за сутки 44 человек, показатели заболеваемости в Эстонии по существу не отличаются от показателей южного соседа.

"Сегодня Латвия впереди, а мы — позади, завтра наоборот, — говорит вирусолог. — Но обе страны идут по спирали вверх".

По словам ученого, литовские врачи объясняют ситуацию тем, что ограничения не воспринимаются всерьез. "Говорят, что хоть ограничения и действуют, но люди их не соблюдают, — говорит она. — И мы в Эстонии всё время говорили, что в ограничениях нет абсолютно никакого смысла, если люди не будут их соблюдать. Лишь только их введение ничего не изменит".

Антирекорды соседей

Как мы уже сообщали, в Латвии в воскресенье было установлено два рекорда — по числу находящихся в больнице (более 1000) и по суточной смертности от COVID-19 (44).

В Литве данные субботы показали, что из протестированных за сутки 4888 человек почти половина (48%) были инфицированы (2350). Показатель заболеваемости в Литве уже некоторое время зашкаливает за 1000 на 100 000 населения, что является европейским антирекордом.

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, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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