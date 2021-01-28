Профессор Криста Фишер: открытие школ — большой риск. У одного ребенка в день может быть до 50 близких контактов

Профессор отметила, что у детей очень много контактов. ”Если мы говорим о школьнике, который еще посещает какие-то кружки или тренировки, то у него в день выходит около 50 близких контактов. Вероятность, что зараженный ребенок передаст вирус другим, большая. И если ребенок заражается в школе, то дальше передает вирус своей семье. От семьи дальше вирус распространяется на рабочие места и пожилых родственников. Уже неважно, что у самих пожилых людей контактов мало”.

Фишер отметила, что анализируя данные, можно сказать, что сначала наблюдается рост заболеваемости среди молодежи и детей, а через неделю — среди возрастной группы их родителей.

Самый высокий показатель заболеваемости именно среди молодежи в возрастной группе от 15 до 19 и от 20 до 24 лет. ”Уже подростки распространяют вирус, вероятно, даже сильнее, чем взрослые. Когда я смотрю на количество положительных анализов на коронавирус по возрастным группам, то вижу, что среди 15-19-летних этот показатель один из самых высоких”, — отмечает профессор.

Graafika: Ivar Kuldver

Она говорит, что понимает переживания по поводу уровня образования детей, но говорить более предметно из-за отсутствия данных не приходится: ”Я видела исследования, в которых сравниваются результаты до и после дистанционного обучения, и откаты действительно были, особенно в случае с младшими учениками. При этом среди старших ребят такой корреляции явно не прослеживается. В Эстонии, к сожалению, таких исследований и вовсе не проводилось”.

Graafika: Ivar Kuldver

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!

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