Профессор Криста Фишер о коронакризисе: есть надежда, что ситуация уже сильно не ухудшится

"Поскольку нагрузка на больницы начнет меняться только спустя неделю-другую после того, как станет явно меняться число новых заболевших, то можно прогнозировать, что сложная ситуация продлится еще какое-то время", — сказала она Delfi.

Она считает, что потолка в численности больничных пациентов мы еще не достигли. "Но первые знаки влияния ограничений дают надежду, что очень значительно ситуация уже не ухудшится", — отметила Фишер.

Как известно, по уровню заболеваемости COVID-19 Эстония находится в мировых лидерах. Соседние страны предложили нам свою помощь. Что думают о необходимости этой помощи в Научном совете?

По словам Ирьи Лутсар, очень высокая заполняемость больниц отмечается сейчас в Северной Эстонии (прежде всего в Таллинне) и Ида-Вирумаа (особенно в Нарве).

"Если посмотреть на больницы Южной Эстонии — Пылва, Выру, Вильянди, Валга, то в них меньше 10 больных. Сааремаа, Хийумаа и Пярну справляются, но от островов материку мало пользы, это логистически трудно".

Лутсар добавила, что Клиника Тартуского университета — скорее для тяжелых и сложных случаев. Насколько ей известно, там еще есть запас.

"Со стороны соседей это, конечно, прекрасно, что предлагают помощь, это дает уверенность. Но прежде, чем начинать транспортировать больных в соседние страны, мы должны максимально использовать возможности Эстонии. Логистически, разумеется, нелегко везти больных из Таллинна в Южную Эстонию, но всё-таки осуществимо", — сказала Лутсар.

По состоянию на утро сегодняшнего дня в больницах находились 711 ковид-пациентов, из них в реанимации — 69, из которых 45 нуждались в ИВЛ.

Руководитель штаба Департамента здоровья Рагнар Вайкнеметс отметил вчера в разговоре с Delfi, что больницы, особенно в Ида-Вирумаа и Таллинне, работают на пределе своих возможностей.

"Ковидные отделения заполняются с пугающей скоростью, но это было прогнозируемо. Мы готовились к этому, создавая новые койко-места. За последние две недели число нуждающихся в госпитализации заметно возросло", — добавил он. В больницах проводится реорганизация, чтобы обеспечить лечением всех, кто в этом нуждается.