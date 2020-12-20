Профессор Ирья Лутсар о британском штамме COVID-19: проник ли он в Эстонию?

Первое обсуждение тревожного открытия британских ученых прошло в Эстонии в пятницу. Сейчас наши медики ведут поиск по базе данных соответствующих показателей.

"Это займет некоторое время, потому что только сейчас пришли более точные данные", — сказала Лутсар.

Профессор надеется, что первая информация о наличии мутировавшего вируса в Эстонии может появиться завтра.

Британский премьер Борис Джонсон сказал на вчерашней пресс-конференции, что мутировавший штамм может быть на 70% заразнее.

Комментируя эти слова, Лутсар заметила, что это лишь экспериментальные показания. В то же время, по ее словам, имеющиеся предварительные данные не показывают влияния нового штамма на действие вакцины, хотя быстрая мутация вируса должна основательно изучаться с точки зрения вакцинации.

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(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

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