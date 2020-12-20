20.12.2020, 13:16

Профессор Ирья Лутсар о британском штамме COVID-19: проник ли он в Эстонию?

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Каролийна Хуссар
EST 7
Irja Lutsar 17.03.2020
Irja Lutsar 17.03.2020Foto: Argo Ingver

Профессор вирусологии Тартуского университета и член Научного совета, консультирующего правительство по вопросам коронавируса, Ирья Лутсар сообщила, что первые данные о том, проник ли обнаруженный в Великобритании новый штамм COVID-19 в Эстонию могут появиться в понедельник.

Первое обсуждение тревожного открытия британских ученых прошло в Эстонии в пятницу. Сейчас наши медики ведут поиск по базе данных соответствующих показателей.

"Это займет некоторое время, потому что только сейчас пришли более точные данные", — сказала Лутсар.

Профессор надеется, что первая информация о наличии мутировавшего вируса в Эстонии может появиться завтра.

Британский премьер Борис Джонсон сказал на вчерашней пресс-конференции, что мутировавший штамм может быть на 70% заразнее.

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Комментируя эти слова, Лутсар заметила, что это лишь экспериментальные показания. В то же время, по ее словам, имеющиеся предварительные данные не показывают влияния нового штамма на действие вакцины, хотя быстрая мутация вируса должна основательно изучаться с точки зрения вакцинации.

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