Профессор Ирья Лутсар о британском штамме COVID-19: проник ли он в Эстонию?

Первое обсуждение тревожного открытия британских ученых прошло в Эстонии в пятницу. Сейчас наши медики ведут поиск по базе данных соответствующих показателей.
"Это займет некоторое время, потому что только сейчас пришли более точные данные", — сказала Лутсар.
Профессор надеется, что первая информация о наличии мутировавшего вируса в Эстонии может появиться завтра.
Британский премьер Борис Джонсон сказал на вчерашней пресс-конференции, что мутировавший штамм может быть на 70% заразнее.
Комментируя эти слова, Лутсар заметила, что это лишь экспериментальные показания. В то же время, по ее словам, имеющиеся предварительные данные не показывают влияния нового штамма на действие вакцины, хотя быстрая мутация вируса должна основательно изучаться с точки зрения вакцинации.
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- Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель, жар и затруднение дыхания. Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми.
- Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!
- Приложение HOIA даст знать, если вы находились в тесном контакте с носителем коронавируса. Узнайте подробности!
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