Профессор Ирья Лутсар: если будет хорошая погода, праздновать Иванов день относительно безопасно

Если на прошлой неделе из-за нескольких очагов коронавируса еще можно было видеть экстраординарный рост количества заражений, то, по словам Лутсар, на этой неделе ситуация стабилизировалась.

"Не знаю, можно ли радоваться, но заражение приняло более стабильную форму", — выразила Лутсар надежду, что сегодняшнюю ситуацию смогут сохранить. Все-таки впереди Иванов день, и здесь воздействующим фактором станет погода.

"Я никак не хочу сказать, что не жгите костры и не встречайтесь с друзьями. Но если увидите, что погода портится, то я не советую идти к друзьям в загородный дом, быть в одной комнате, где влажно и прохладно. Это способствующие распространению вируса условия", — сказала Лутсар. "Если будет хорошая погода, то быть у костра относительно безопасно", — пояснила она.

То же самое, по словам Лутсар, действует и для торжественных актов — если организовать их на улице, проблем, очевидно, не возникнет. "Но если ужасный дождь, ясно, что люди не могут оставаться мокнуть. Если семейный праздник с друзьями и соседями, то я там проблемы не вижу", — пояснила она.

Если и после насыщенного мероприятиями периода возникнет волна вспышек, то таких ограничений, к которым уже весной мы едва смогли привыкнуть, по словам Лутсар, есть надежда, что не будет.

"Я считаю, что мы умнее. Очень хотела бы надеяться, что всю страну не закроют", — сказала Лутсар. "Я того мнения, что если проблема в Ласнамяэ, не нужно ничего закрывать в Хаанья", — привела она пример.

Таким образом, ограничения, очевидно, будут сфокусированы на основании случаев там, где возникнет проблема.

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Коронавирус SARS-CoV-2 Люди, которые подозревают у себя наличие коронавируса, должны позвонить на номер консультации семейных врачей 1220 (из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер 1247 . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи 112 .

(из-за рубежа +372 634 6630) или на созданный для вопросов по коронавирусу кризисный номер . В случае необходимости, нужно воспользоваться номером экстренной помощи . Симптомы COVID-19 схожи с симптомами гриппа. Вирус может вызвать кашель , жар и затруднение дыхания . Лучшая защита от распространения заболевания - мыть руки и избегать контакта с людьми .

, и . Лучшая защита от распространения заболевания - и . Подробнее о коронавирусе и действующих ограничениях читайте на специальном правительственном портале kriis.ee!