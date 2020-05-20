Профессиональный велогонщик: спортивная форма президента Эстонии меня удивила

"Считаю, что наш президент сейчас в очень хорошей форме, она даже удивила меня, честно говоря, — ответил Ряйм на вопрос RusDelfi. — Если говорить про технику, то сейчас она ни у кого не идеальна, даже я каждый день должен работать над ней".

Он добавил, что во время тренировки спортсмены ехали в группе, а это специфичный стиль езды, к которому нужно много готовиться. "Отмечу, что у нас очень спортивный президент, она занимается различными видами спорта", — добавил Ряйм.

Как известно, в Эстонии нет профессиональной велокоманды и лучшие эстонские гонщики, в число которых входит и Ряйм, вынуждены выступать за иностранные коллективы. Сподвигнет ли внимание президента к данному виду спорта к созданию такой команды?

Керти Кальюлайд на Сааремаа Фото: Канцелярия президента

"Создание профессионального клуба — не задача президента Кальюлайд, эта инициатива должна идти скорее от частного сектора", — считает велогонщик.

Михкелю Ряйму 26 лет, он выступает за израильский коллектив Мирового тура Israel Start-Up Nation, за профессиональную карьеру одержал 13 побед, включая два золота чемпионата Эстонии.

Керсти Кальюлайд известна своей любовью к велоспорту. В июле прошлого года она даже приняла участие в так называемом народном этапе "Тур де Франс", где добралась до финиша 135-километровой гонки.