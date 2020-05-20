Профессиональный велогонщик: спортивная форма президента Эстонии меня удивила

Гонщик команды мирового тура Михкель Ряйм составил компанию президенту Эстонии Керсти Кальюлайд во время велотренировки на Сааремаа и по просьбе RusDelfi оценил ее спортивную форму.
"Считаю, что наш президент сейчас в очень хорошей форме, она даже удивила меня, честно говоря, — ответил Ряйм на вопрос RusDelfi. — Если говорить про технику, то сейчас она ни у кого не идеальна, даже я каждый день должен работать над ней".
Он добавил, что во время тренировки спортсмены ехали в группе, а это специфичный стиль езды, к которому нужно много готовиться. "Отмечу, что у нас очень спортивный президент, она занимается различными видами спорта", — добавил Ряйм.
Как известно, в Эстонии нет профессиональной велокоманды и лучшие эстонские гонщики, в число которых входит и Ряйм, вынуждены выступать за иностранные коллективы. Сподвигнет ли внимание президента к данному виду спорта к созданию такой команды?
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