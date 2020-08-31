Профессиональные училища могут ходатайствовать о дополнительных субсидиях

"Наши профессиональные училища уже несколько лет предлагают обучение по выбору специальности, однако благодаря международной поддержке можно уделить внимание развитию учебных программ и в дальнейшем лучше учитывать индивидуальные потребности учащихся, — сказала министр образования и науки Майлис Репс. — Надеюсь, что профессиональные училища воспользуются этой возможностью, которая позволить оказать молодым людям большую поддержку в выборе будущей профессии".

Обучение по выбору специальности предназначено в первую очередь для ребят, не имеющих определенных навыков или не готовых сделать выбор в пользу той или иной профессии. Например, это могут быть молодые люди, бросившие обучение, те, кто не учится и не работает, те, кто закончил основную школу, но еще не принявшие решения относительно своего будущего, учащиеся, нуждающиеся в особой поддержке, а также иммигранты и молодые люди, не владеющие эстонский языком.

Посол Норвегии Эльсе Берит Эйкеланд выразила радость в связи с тем, что Норвегия может внести вклад в развитие профессионального образования в Эстонии. "Профессиональное образование высоко ценится во всех Европейских государствах, так как позволяет обеспечить молодежи рабочие места в будущем. Особенно важно это во времена, когда рынок труда испытывает большое давление. Совместными усилиями мы сможем выйти из нынешнего кризиса и я надеюсь, что подобные проекты смогут облегчить этот процесс".

В рамках субсидии поддерживается деятельность по развитию, связанная с обучением по выбору специальности, и обучение по одноименной программе, в том числе адаптация программы в соответствии с целевой аудиторией, изменения и дополнения программы по результатам апробации и обратной связи. Минимальная сумма поддержки, которую могут получить проекты, составляет 100 000 евро и максимальная — 200 000 евро.

Тур ходатайств финансируется из программы Европейской экономической зоны и Норвегии "Местное развитие и уменьшение уровня бедности" (2014-2021), его проводит Государственный центр опорных услуг. Инфодень на эту тему состоится 17.09.2020 в электронной среде Zoom. Начало в 10 часов.